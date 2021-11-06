Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в ноябре 2021 года будут проведены «прямые телефонные линии» с населением области по следующим темам: - оспаривание в ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в ноябре 2021 года будут проведены «прямые телефонные линии» с населением области по следующим темам:- оспаривание в судебном порядке результатов кадастровых работ, в ходе которых было установлено местоположение границ земельных участков;- принцип экстерриториального приема документов;- электронные услуги при государственной регистрации недвижимости;- предоставление сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;- погашение регистрационной записи об ипотеке;- вопросы осуществления государственного земельного надзора и порядок проведения административных обследований.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru, а также на странице Управления в социальной сети Инстаграм по адресу: rosreestr_33.