Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в ноябре 2021 года будут проведены «прямые телефонные линии» с населением области по следующим темам:
- оспаривание в ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в ноябре 2021 года будут проведены «прямые телефонные линии» с населением области по следующим темам:
- оспаривание в судебном порядке результатов кадастровых работ, в ходе которых было установлено местоположение границ земельных участков;
- принцип экстерриториального приема документов;
- электронные услуги при государственной регистрации недвижимости;
- предоставление сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;
- погашение регистрационной записи об ипотеке;
- вопросы осуществления государственного земельного надзора и порядок проведения административных обследований.
Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru, а также на странице Управления в социальной сети Инстаграм по адресу: rosreestr_33.