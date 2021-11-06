Наша страна уникальна… Испокон веков в ней живут самые разные народы со своими традициями. И...

Наша страна уникальна… Испокон веков в ней живут самые разные народы со своими традициями. И сохраняя самобытность вместе отмечают праздники. День народного единства в нашей области - это праздник более 150 разных национальностей. И мы вместе строим и улучшаем наш дом. А как? - смотрим с Анастасией Сахаровой.72 самобытных наряда ручной работы со всей России. Принципиально - из республики или края своего происхождения. Каждый - отражение истории и традиций. Отшивали их народные мастерицы. Некоторые костюмы Микаэлю Ахметову привезли во Владимир за 9 тысяч километров!Отразили многообразие культур не только жителей Владимирской области, но и Российской Федерации.Уникальная коллекция постоянно пополняется. Статусные головные уборы, аксессуары... В каждом узоре, амулете - глубокий смысл.Вот оленьи рога...Олень на севере - это особое животное..Только во Владимирской области - свыше ста пятидесяти народностей. Есть среди них и кабардинцы. Это традиционный женский костюм. Один из самых трудоёмких. Такой в Кабардино-Балкарии носили девушки княжеского рода.Микаэль Ахмедов, руководитель автономной некоммерческой организации "Народный стиль", преподаватель ВлГУ: “Узоры, которые расположены здесь по всей поверхности, символизировали близость к природе,к простоте..Ее сословие. И элементы женственности. И что бы ни происходило, мы всегда можем сесть за один общий стол”.Автор творческой мастерской "Народный стиль" Микаэль Ахметов. Профессиональный юрист, преподаватель уголовно-правовых дисциплин опорного университета региона - ВлГУ. За 4 года команда Микаэля получила несколько президентских грантов, которые помогли реализовать "мультикультурную" идею. По словам руководителя "Народного стиля", за несколько лет он объездил всю страну. А в каждом городе Владимирской области побывал дважды. Любовь к единению культур неслучайна. С детства Микаэль впитывал этнику трех государств.-А кто у вас родители, откуда?- Отец из Грузии, мама из Азербайджана.- То есть вы себя как позиционируете?- Я не человек мира..Я просто человек Российской Федерации. Не позиционирую себя как отдельная национальность. Я просто человек, который хочет донести культуру."Народный стиль"- с передвижными выставками и дефиле уже посетил почти полсотни городов. График расписан на год вперёд. У Микаэля есть мечта - открыть во Владимире этнографический выставочный центр, который отразит всю этническую палитру России.Армянская диаспора - одна из самых многочисленных в регионе - более 30 тысяч человек. Во Владимире уже много лет действует армянский культурный центр. Грамота, поэзия, танцы. И, конечно, музыка. Дхол - армянский барабан. На таком учат играть в ансамбле "Арцах".Грачик Габриелян: “Нам нравится это дело.. Когда мы играем.. Захватывает дух!Увлекательно.. По традициям”.Армянская Церковь Святого Григория Просветителя - единственная в области. Ее строили почти 10 лет. Архитекторы - Артак Гулян - из Армении и Александр Трофимов - из Владимира. 250 тонн туфа вулканического происхождения везли из страны камней.Сергей Яжан, председатель Армянского союза Владимира: “Если два армянина встретились - точно построят храм. Так и получилось. Эту идею давно вынашивали, реализовали только в 2017 году .Всё по воле Божьей. В нашу церковь ходим, и точно также в русскую церковь ходим”.В здании культурного центра - и небольшой музей. История Армении - в экспонатах. В классах проводят экскурсии для школ, колледжей и университетов. У Асмик Ананян - пятеро детей. Все родились в России, поэтому армянский алфавит выучили в центре. В русской школе Асмик знакомит ребят с армянской литературой. По словам многодетной мамы, мораль в сказках любого народа - одинакова. Они о добре, которое всегда побеждает.Асмик Анянян: “О рыбаке, который поймал рыбку говорящую.. И рыбка говорит рыбаку: брось меня обратно в воду, я тебе пригожусь. Так и сделал рыбак. И рыбка в трудную минуту помогла”."Сказки народов Владимира" - проект-книга, который объединил конфессии. Его реализуют при поддержке администрации областного центра.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: “Казаки читали чеченскую сказку, чеченцы - азербайджанскую, армяне - езидскую.. Получилось достаточно интересно”.Театрализованные сказки о царе Соломоне - в городской еврейской общине. В постановках одинаково участвуют и взрослые и дети. Для них же - воскресный клуб, где изучают иврит, историю Израиля, отмечают еврейские праздники. Один из самых значимых - Симхат Тора, радость дарования торы.Элеонора Савельева, президент Еврейской национально-культурной автономии Владимирской области: “Евреи две тысячи лет скитались без родины.. И тора - то, что хранит евреев эти две тысячи лет. Тора была родиной”.Мечеть Владимира заполнена почти всегда. И праздники здесь отмечают с размахом. Во время одного из главных событий исламского календаря "Ураза Байрам" собирается более 4 тысяч мусульман со всего региона. Не только в стенах мечети, но и на соседней улице Добросельской. А во время Ифтара блюдами национальной кухни угощают всех. Независимо от нации и вероисповедания.Рафаиль Хабибулин, руководитель общества мусульман г.Владимира "Махалля": “Прекрасные отношения среди всех национальных культур. Все мероприятия проводим вместе. Буквально недавно создали ассамблею народов Владимирской области. То есть мы все вместе”.Владимирская область - в центре и в сердце России - настоящая территория мира и согласия. Разнообразие культур - наше общее богатство. Портрет нашей большой страны. Такой разной, многогранной, но вместе с тем - ЕДИНОЙ. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.