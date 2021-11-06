Ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима в пассажирском транспорте продолжаются.

Во Владимире сотрудники ГИБДД и департамента транспорта 6 ноября провели рейд по соблюдению масочного режима в автобусах и такси. На сей раз мониториг проводится у гипермаркета «Глобус» с участием журналистов из региональных СМИ.Около 12.00 госавтоинспекторы начали проводить контрольное мероприятие на выезде из Владимира. Тормозя транспорт, двигающийся в сторону Иванова и Суздаля, полицейские проводили с водителями и пассажирами общественного транспорта профилактические беседы.«По поручению врио губернатора мы проводим проверки в ежедневном режиме. Наша цель не штрафовать людей, а предупредить о необходимости использования средств индивидуальной защиты», - уточнили в департаменте.Осмотр машин проходил оперативно, без задержки транспортного потока.«Стараемся не создавать горожанам пробок и неудобств», - добавил представитель Белого дома.Спустя некоторое время проверяющие переместились на конечную остановку вблизи торгового центра, где остановили несколько такси и городских автобусов. Владимирцы с пониманием относились к требованиям властей. Нарушителей не выявлено.Ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима в пассажирском транспорте продолжаются.Ранее мы , что 4 ноября было проверено 9 автобусов и 9 легковых такси на Вокзальной площади Владимира, а 5 ноября - 9 легковых такси и 5 автобусов городских маршрутов около гостиницы «Заря».