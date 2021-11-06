Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 64 744 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 ноября выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 75 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасную болезнь в 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Ковровском, 31 сл. в Муромском, 15 сл. в Суздальском, 15 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Гороховецком, 14 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Собинском, 13 сл. в Киржачском, 13 сл. в Александровском, 12 сл. в Кольчугинском,12 сл. в Петушинском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Судогодском, 5 сл. в г. Радужный, 5 сл. в СеливановскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 64 744 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 165 случая во Владимире, 7476 - в Гусь-Хрустальном районе, 7132 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.