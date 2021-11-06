В 11-46 6 ноября в Юрьев-Польском районе у села Федоровское сгорела фура с молочной продукцией. Сообщение о пожаре было поздним. На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое ..

В 11-46 6 ноября в Юрьев-Польском районе у села Федоровское сгорела фура с молочной продукцией.Сообщение о пожаре было поздним. На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое горение грузовика. Пожарные ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину произошедшего.