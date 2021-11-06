За 2 дня представители Департамента транспорта и дорожного хозяйства и УГИБДД УМВД проверили 14...

За 2 дня представители Департамента транспорта и дорожного хозяйства и УГИБДД УМВД проверили 14 автобусов и 18 легковых такси на предмет соблюдения горожанами "масочного" режима. Останавливали не все автобусы, а только те, где «мелькали» лица с маской на подбородке. Зайдя в салон, проверяющие проводили краткие профилактические беседы.Рейды по проверке соблюдения "масочного" режима в пассажирском транспорте в регионе продолжаются.