Во Владимирской области с продажи сняли партию ветеринарного препарата «Неомаст-Форте». В пресс-службе Россельхознадозора пояснили, что продукция компании «БиоХимФарм» не соответствует ..

Во Владимирской области с продажи сняли партию ветеринарного препарата «Неомаст-Форте». В пресс-службе Россельхознадозора пояснили, что продукция компании «БиоХимФарм» не соответствует стандартам.Специалисты ведомства выявили нарушения в соотношении хинозола и сульфадимезина, а также усомнились в качестве эритромицина, сульфадимезина, хинозола и преднизолона.Реализацию медикаментов для животных серии 05 приостановили.