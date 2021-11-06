Врио главы Владимирской области прокомментировал ситуацию вокруг строительства трассы М-12. Александр Авдеев встал на сторону жителей Петушинского района, которые пожаловались на

Врио главы Владимирской области прокомментировал ситуацию вокруг строительства трассы М-12. Александр Авдеев встал на сторону жителей Петушинского района, которые пожаловались на строителей новой платной трассы М-12. Людей не устроило, что многотонная техника разбивает местные дороги и не торопится их ремонтировать. Районные власти даже публично пригрозили инициировать приостановку строительных работ М-12. Врио губернатора Авдеев вмешался в