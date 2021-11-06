Сообщение о возгорании автомобиля на улице Молодёжной в Вязниках поступило на пульт спасателей...

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Молодёжной в Вязниках поступило на пульт спасателей ночью. Сгорел моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Ближе к утру на пульт спасателей поступила информация о пожаре в посёлке Пролетарском Гороховецкого района. Там так же сгорел моторный отсек автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться на весь автомобиль.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.