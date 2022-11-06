Посетители побывали на мастер-классах, лекциях и на площадке цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны. О Дне народного единства в столице рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Посетители побывали на мастер-классах, лекциях и на площадке цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". О Дне народного единства в столице рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.Мероприятия в честь Дня народного единства в Москве проходят с 4 по 6 ноября. Крупнейшая площадка – ВДНХ. За два дня там побывало более 150 тысяч человек, уточнила Сергунина."Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России", – сообщила заммэра.Посетителей знакомят с традиционной кухней регионов России, включая Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, все желающие могут записать обращение к военнослужащим нашей армии и сделать для них открытки.Мероприятия Дня народного единства проходили в разных форматах. С 4 по 5 ноября состоялась 10-я всероссийская акция "Ночь искусств". Программа включала кинопоказы, экскурсии, выставки, концерты и многое другое – всего более 200 мероприятий.На Красной площади с 5 по 7 ноября работает интерактивная экспозиция. Она посвящена обороне Москвы во время Великой Отечественной войны и годовщине парада 7 ноября 1941 года.