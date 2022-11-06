Татьяна Буланова расскретила личность и возраст своего нового возлюбленного. Им оказался 33-летний спортсмен из Петербурга.

Татьяна Буланова расскретила личность и возраст своего нового возлюбленного. Им оказался 33-летний спортсмен из Петербурга.В последние годы все сильнее развивается тенденция, которая не можетне обрадовать феминисток. Все чаще на глаза попадаются истории о том,что зрелая женщина обрела счастье с мужчиной гораздо моложе нее. Лолита,Лариса Долина, Надежда Бабкина уже несколько лет назад связали себяотношениями с молоденькими красавцами, а теперь к их когортеприсоединилась и Татьяна Буланова.Еще в 2016 году народная любимица развелась с футболистомВладиславом Радимовым. С тех пор Татьяна Буланова была одинока, но, наконец, обрела свое счастье.Какстало известно, возлюбленным певицы является33-летний экс-теннисист Валерий Руднев. Начало отношений с молодымбойфрендом произошло уже пару лет назад. Ранее ни Валерий, ни Татьянапредпочитали о своих отношениях не распространяться: утверждают, чтомужчина сторонится публичности. Некоторые, впрочем, уже успели заявить,что на самом деле мужчина стесняется 19-летней разницы в возрасте.Впрочем, как бы там ни было, этот роман вдохнул новые силы в Татьяну Буланову: она сменила имидж,начала вновь записывать песни и даже подвергла себя смертельной опасности радисъемок очередного клипа. По сюжету, артистка должна была проехаться на капоте движущегося автомобиля. Вдохновленная новыми чувствами, Татьяна Буланова отказалась от помощи дублера и выполнила трюк сама.