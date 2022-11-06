Татьяна Буланова расскретила личность и возраст своего нового возлюбленного. Им оказался 33-летний спортсмен из Петербурга.
Татьяна Буланова расскретила личность и возраст своего нового возлюбленного. Им оказался 33-летний спортсмен из Петербурга.
В последние годы все сильнее развивается тенденция, которая не может
не обрадовать феминисток. Все чаще на глаза попадаются истории о том,
что зрелая женщина обрела счастье с мужчиной гораздо моложе нее. Лолита,
Лариса Долина, Надежда Бабкина уже несколько лет назад связали себя
отношениями с молоденькими красавцами, а теперь к их когорте
присоединилась и Татьяна Буланова.
Еще в 2016 году народная любимица развелась с футболистом
Владиславом Радимовым. С тех пор Татьяна Буланова была одинока, но, наконец, обрела свое счастье.
Как
стало известно, возлюбленным певицы является
33-летний экс-теннисист Валерий Руднев. Начало отношений с молодым
бойфрендом произошло уже пару лет назад. Ранее ни Валерий, ни Татьяна
предпочитали о своих отношениях не распространяться: утверждают, что
мужчина сторонится публичности. Некоторые, впрочем, уже успели заявить,
что на самом деле мужчина стесняется 19-летней разницы в возрасте.
Впрочем, как бы там ни было, этот роман вдохнул новые силы в Татьяну Буланову: она сменила имидж,
начала вновь записывать песни и даже подвергла себя смертельной опасности ради
съемок очередного клипа. По сюжету, артистка должна была проехаться на капоте движущегося автомобиля. Вдохновленная новыми чувствами, Татьяна Буланова отказалась от помощи дублера и выполнила трюк сама.