6 ноября православные уделяют особое внимание иконе Богородицы Всех скорбящих Радость.
6 ноября православные уделяют особое внимание иконе Богородицы "Всех скорбящих Радость".
ИСТОРИЯ
В 1688 году больная
сестра Патриарха Иоакима во время молитвенного чтения услышала голос. Он велел
ей встать на колени перед образом Богородицы в окружении всех бедствующих,
больных и голодных, сидящих вперемешку с ангелами. Помолившись перед образом, Евфимия
получила исцеление.
В результате
икона Богородицы "Всех скорбящих Радость" прославилась. Вокруг
святого места выстроили церковь, а люди массово стали приходить в
Преображенскую церковь в Москве.
В народе наблюдали
за природой, ведь дело шло к зиме. Заблаговременная подготовка к морозам сулила
хорошую зиму.
ТРАДИЦИИ и
приметы
На праздник
почитания иконы "Всех скорбящих Радость" принято молиться за здоровье
семьи и близких.
Незамужние
девушки собирались и гадали на жениха — в этот день предсказания имели особую
силу.
6 ноября — подходящий
день для покупки и продажи недвижимости.
Если за человеком
увязалась белая собака, значит впереди его ждет большое богатство.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
6 НОЯБРЯ
Девушкам запрещено
принимать подарки и угощения от незнакомых мужчин.
Нельзя бить
зеркало, иначе можно накликать несчастье.