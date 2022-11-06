6 ноября православные уделяют особое внимание иконе Богородицы Всех скорбящих Радость.

6 ноября православные уделяют особое внимание иконе Богородицы "Всех скорбящих Радость".ИСТОРИЯВ 1688 году больнаясестра Патриарха Иоакима во время молитвенного чтения услышала голос. Он велелей встать на колени перед образом Богородицы в окружении всех бедствующих,больных и голодных, сидящих вперемешку с ангелами. Помолившись перед образом, Евфимияполучила исцеление.В результатеикона Богородицы "Всех скорбящих Радость" прославилась. Вокругсвятого места выстроили церковь, а люди массово стали приходить вПреображенскую церковь в Москве.В народе наблюдализа природой, ведь дело шло к зиме. Заблаговременная подготовка к морозам сулилахорошую зиму.ТРАДИЦИИ иприметыНа праздникпочитания иконы "Всех скорбящих Радость" принято молиться за здоровьесемьи и близких.Незамужниедевушки собирались и гадали на жениха — в этот день предсказания имели особуюсилу.6 ноября — подходящийдень для покупки и продажи недвижимости.Если за человекомувязалась белая собака, значит впереди его ждет большое богатство.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ6 НОЯБРЯДевушкам запрещенопринимать подарки и угощения от незнакомых мужчин.Нельзя битьзеркало, иначе можно накликать несчастье.