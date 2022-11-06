Эммануил Виторган стал отцом двух девочек с разницей в год. Своими светлыми чувствами он с гордостью делится в своем блоге.

Эммануил Виторган стал отцом двух девочек с разницей в год. Своими светлыми чувствами он с гордостью делится в своем блоге.Эммануил Виторган, которому сейчас 82 года, переживает вторую молодость: вместе со второй супругой Ириной Млодик он воспитывает двух маленьких дочерей, которых семейной паре подарила суррогатная мать.Малышкам Кларе и Этель, которым сейчас 3 и 4 года, несказанно повезло: родители окружают долгожданных девочек невероятной заботой, балуют, а также возят возят в путешествия. Ирина Млодик, для которой это первый опыт материнства, признавалась, что всю жизнь мечтала о детях, но не могла их выносить по медицинским показаниям.Благодаря достижениям современной медицины, врачи подарили Эммануилу Виторгану и Ирине Млодик не только долгожданных наследниц, но и стимул оставаться в тонусе. Сил ведь, действительно, требуется много: догонялки, детские площадки, поездки.А молодой отец берет дочек даже с собой на работу!На днях Эмманиул Виторган похвастался, так сказать, нажитым богатством: вся семья вышла на сцену "Виторган клуба" и спела несколько песен. Девочки вели себя на сцене очень уверенно и крепко держали микрофоны. Судя по всему, им можно будет пророчить певческую карьеру."Как они прекрасны! Два брилианта!", – с нежностью отметила одна из подписчиц.