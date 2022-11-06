Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 7 по 13 ноября 2022 года.

Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 7 по 13 ноября 2022 года.Этунеделю мы проведем под давлением. Обстоятельств, людей, своих обещаний,дедлайнов – у каждого будет свое. Но легкой прогулки из второй декады ноября,увы, не получится. Зато и скучать тоже не придется!Полнолуниеи затмение 8 ноября в Скорпионе сделает энергию этого знака тотальной – куда никинь, всюду скорпионство: желание преувеличивать плохое и не видеть хорошего,драматизировать, делить на черное и белое, страдать по поводу и без. Стоит лиговорить, что это будет неудачное время важных решений и судьбоносныхпоступков?Нежелательнона этой неделе делать крупные покупки, оформлять документы, вступать в брак илиразводиться, делать хирургические операции. Всю активность желательно свести к учебе,творчеству, исследованиям, поискам нетривиальных решений. В таких вещах можнорассчитывать на успех.Темасамочувствия стоит того, чтобы отдельно поговорить о ней! Конфронтация Солнца,Меркурия и Венеры с Сатурном не обещает богатырского здоровья. Вместо этого намнезаметно подсовываются депрессивные мысли и «всепропальные» настроения на фонеапатии и снижения витальности организма.Нестарайтесь взбодриться непомерными тренировками, витаминами, энергетиками, алкоголем,самобичеванием и призывами типа «Соберись, тряпка». Эти скорпионские техники непрокатят. Только бережное отношение к себе, любовь и душевное тепло помогут выстоять.Темболее что к выходным уже станет легче. Появятся новые темы, навеянные Нептуном,захочется делать добрые дела или красивые вещи. Именно такие занятия в субботуи воскресенье помогут перезагрузить мозг и стряхнуть с себя ноябрьскую мглу.ОвенОвныполучат совершенно четкие недвусмысленные ответы на вопросы, касающиесяматериальной жизни. Примите их с достоинством и не торопитесь эмоциональнореагировать. Это неподходящее время для того чтобы менять работу, подниматьвопрос о зарплате, искать клиентов или покупателей.ТелецПолнолуниеи затмение в вашем знаке провозглашает окончание процессов, начатых весной. Выдолжны подвести итоги и извлечь уроки из событий, которые происходили с мая поноябрь. Не бойтесь признаться себе в том, что проиграли или выбрали не тотпуть. Работа над ошибками избавляет от прогулок по граблям.БлизнецыВыможете оказаться в больнице, санатории, в застрявшем лифте или будете работатьиз дома, не имея времени или возможности ездить, куда захочется. Приобретайтеновые навыки, думайте, чему планеты хотят вас научить. В пятницу не торопитесьвыплескивать эмоции, как бы сильно ни хотелось.РакСамажизнь подкорректирует жизненные цели Раков, заставит провести ревизиюценностей. Возможно, вам пора отказаться от решений, принятых до 2022 года. Миризменился, может быть и ваш план нуждается в коррекции? В выходные Луна в вашемзнаке усилит интуицию – можно медитировать, мечтать, размышлять.ЛевЛьвыполучат четкие сигналы относительно своих планов на работе и в учебе. Можетсмениться начальник, преподаватель, или правила, требования, инструкции,дедлайны. Не исключено, что эти обстоятельства осложнят семейную жизнь.Остерегайтесь этого и берегите мир в своем доме.ДеваДевамбудет сложно решать задачи, связанные с иностранными языками, поставщиками иликлиентами издалека, а также с юристами и преподавателями. Поездки окажутсязатруднены из-за возникших помех. Вам лучше никуда не ездить сейчас ипотихоньку приводить в порядок текущие дела.ВесыВсевнимание Весов будет приковано к финансам. Социальные пособия, алименты,кредиты, уплата налогов или долгов займут все лучшие места в вашем планере.Возможно, вы захотите инвестировать деньги или наоборот, покончить с этойтемой. В любом случае будьте аккуратны и совершенно не полагайтесь на авось.СкорпионВывторые после Тельцов в списке знаков, на которых затмение отразится особенноостро. Отношения с любимым человеком, близким партнером, важным клиентом,преподавателем или другом будут в центре внимания. Не забывайте, что рватьсвязи и навешивать ярлыки – не единственные формы сотрудничества.СтрелецСделайтесвое здоровье основным приоритетом, а все остальное будете решать по мерепоступления. Сейчас вам важно сохранять хорошую физическую форму, выстроитьсбалансированный график жизни. Налегайте на отдых, восстановление, витамины, вдовольспите – уже это может решить часть проблем.КозерогВолнующимисобытиями обещают наполнить эту неделю звезды! Вы можете узнать, что скоростанете родителями, или о том, что выиграли или проиграли в конкурсе. В личнойжизни придет ощущение, что вы готовы к следующему шагу. Сохраняйте позитивныйвзгляд на мир, это главное.ВодолейВашемуСатурну сейчас нелегко – он находится между двух огней, точнее, двух светил иих команд. Отнеситесь к событиям этой недели как к урокам, которые важнопройти. Сейчас не время думать о причинах, сначала нужно отбить все мячи.Помните, что вы – самый важный игрок, вам нужны силы и хороший уход.РыбыЗатмениев Тельце напрямую затронет вас и заставит пересмотреть свое мнение о чем-то илио ком-то. Сделать вид, что вас не касается, не получится. В то же время активнодействовать будет мешать негативно настроенный ретро Марс. Используйте своюфантазию, но только не ложь и не иллюзии!