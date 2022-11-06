Международный финансовый консультант Василий Еременко рассказал интересующимся курсом валют об альтернативе американскому доллару.

Международный финансовый консультант Василий Еременко рассказал интересующимся курсом валют об альтернативе американскому доллару.В последние несколько курс валют стабилизировался. По состоянию на 28 октября, один доллар можно приобрести за 61,36 рубля, один евро – за 61,57 рубля, а один фунт стерлингов – за 71,18 рубля. Однако из-за непредсказуемости геополитической обстановки многие перестали считать на американскую и европейскую валюты стабильными и надежными. Сейчас многие ищут альтернативу.Для диверсификации накоплений сейчас можно рассматривать китайскую валюту, считает Василий Еременко. По его словам, спрос на юань в России вырос более чем в 10 раз в 2022 году. Финансовый консультант отметил, что в будущем Китай станет главным внешнеэкономическим партнером и союзником РФ.Есть и другая альтернатива доллару США. Еременко добавил, что также можно приобрести гонконгский доллар. Эта валюта имеет "четкую привязку к американской", однако не попадает под санкции. Покупка гонконгского доллара осуществляется свободно через биржу, подчеркнул эксперт.Говоря о курсе валют, стоит добавить, что, по состоянию на 28 октября 2022 года, один китайский юань можно приобрести за 8,44 рубля, а один гонконгский доллар – за 7,82 рубля.