Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию, что ЧВК Вагнер формирует центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях.

Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию, что ЧВК "Вагнер" формирует центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях.По словам предпринимателя, ополчение должно состоять полностью из местных жителей, а финансировать его обязан региональный бизнес."Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км – 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками", — объяснил бизнесмен.По мнению Пригожина, местный житель хорошо знает свои территории, может бороться с ДРГ и принять удар на себя, если этого потребует ситуация.Он уверен, что в приграничных территориях следует сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ в качестве благодарности представлять его представителей к госнаградам, а соотечественникам не скупиться на благодарности. Как объяснил бизнесмен, такой подход всегда был и есть на Руси.В заключение Пригожин добавил, что полностью берет на себя финансирование центров ЧВК "Вагнер".