7 ноября в народе называли не иначе как Дедовские плачи. Церковь почитает Маркиана и Мартирия. В...
7 ноября в народе называли не иначе как Дедовские плачи. Церковь почитает Маркиана и Мартирия. В этот день было принято поминать умерших родственников или друзей. Также считалось, что даже природа плачет, так как практически всегда наблюдались осадки.
С древности в этот день принято помогать сиротам и обездоленным. Предки говорили, что в этот день нельзя было обманывать сироту или что-то красть у такого ребёнка.
Также торговцам запрещалось есть хлеб, а тем, кто продавал зерно, переезжать на другое место. Считалось, что таким поступком можно было спугнуть удачу. Да и не только торговцам - по примете, если не есть хлеб в этот день, год будет легким.
В этот день нельзя было плакать женщинам в подушку, поскольку считалось, что перо все слезы помнит. Тот, кто ляжет на эту подушку, тому перейдут все слезы и скорби.
Следует воздержаться от обильного приема лекарств и алкоголя. Также не рекомендуется употреблять жирную пищу.
Нельзя много, часто и громко смеяться — к скорым слезам. Потому лучше воздержаться от шуток, весёлых компаний, рассказывания смешных историй и анекдотов, просмотра комедий и развлекательных шоу.
Не стоит предаваться лени и безделью. Даже сложные дела, которые долго не получалось довести до конца, могут быть выполнены легко и просто.
Народные приметы на 7 ноября 2022 года
Звёзды тусклые — к ненастному дню.
Сухая погода, без осадков — зима будет холодная, морозная, с метелями.
На деревьях ещё много листьев — к затяжной зиме.
Ветер воет — ненастье затянется.
Туман утром — будет оттепель.
Вороны сидят на нижних ветках деревьев — ожидается сильный ветер.
Золотистый или алый закат — к плохой погоде, дождю и ветру.
Фото: https://www.pxfuel.com/