7 ноября в народе называли не иначе как Дедовские плачи. Церковь почитает Маркиана и Мартирия. В...

7 ноября в народе называли не иначе как Дедовские плачи. Церковь почитает Маркиана и Мартирия. В этот день было принято поминать умерших родственников или друзей. Также считалось, что даже природа плачет, так как практически всегда наблюдались осадки.С древности в этот день принято помогать сиротам и обездоленным. Предки говорили, что в этот день нельзя было обманывать сироту или что-то красть у такого ребёнка.Также торговцам запрещалось есть хлеб, а тем, кто продавал зерно, переезжать на другое место. Считалось, что таким поступком можно было спугнуть удачу. Да и не только торговцам - по примете, если не есть хлеб в этот день, год будет легким.В этот день нельзя было плакать женщинам в подушку, поскольку считалось, что перо все слезы помнит. Тот, кто ляжет на эту подушку, тому перейдут все слезы и скорби.Следует воздержаться от обильного приема лекарств и алкоголя. Также не рекомендуется употреблять жирную пищу.Нельзя много, часто и громко смеяться — к скорым слезам. Потому лучше воздержаться от шуток, весёлых компаний, рассказывания смешных историй и анекдотов, просмотра комедий и развлекательных шоу.Не стоит предаваться лени и безделью. Даже сложные дела, которые долго не получалось довести до конца, могут быть выполнены легко и просто.Народные приметы на 7 ноября 2022 годаЗвёзды тусклые — к ненастному дню.Сухая погода, без осадков — зима будет холодная, морозная, с метелями.На деревьях ещё много листьев — к затяжной зиме.Ветер воет — ненастье затянется.Туман утром — будет оттепель.Вороны сидят на нижних ветках деревьев — ожидается сильный ветер.Золотистый или алый закат — к плохой погоде, дождю и ветру.Фото: https://www.pxfuel.com/