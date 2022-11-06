Отменный хозяин, опытный строитель, образцовый семьянин. О ком это? Конечно, о бобрах. Эти грызуны...

Отменный хозяин, опытный строитель, образцовый семьянин. О ком это? Конечно, о бобрах. Эти грызуны очень интересные животные. Большая часть их жизни проходит в местах , скрытых от человека- в воде или норе. Но бобровые лазы нетрудно отыскать на владимирских водоемах. Идем по следам зверьков вместе с Любовью Клюквиной.Лесная река Печуга. Камешковский район. Водопада здесь нет и не было. Это - плотина бобров, наглядный пример того, как грызуны меняют водность водоема. Бобровые водохранилища защитят пруды от хищников и обеспечат легкий доступ к пище зимой, а водозадержка поспособствует очищению реки. Другим грызунам такое "не по зубам".Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Бобр - зверь уникальный тем, что ландшафт, место, где живёт, он изменяет под свои нужны непосредственно. Т.е. в принципе как мы люди. Они меняют ландшафт, меняют водность, растительность даже на берегах. Вот мы видим свежие погрызы, свежие ветки, которые очищены от коры. Звери может быть этой ночью или утром их объели.Ветки эти не пропадут. Это тоже будет строительный материал для бобров".Бобер - инженер экосистем. Заметны следы волочения - значит перед нами бобровая тропа. Тут таких около семи. Все они сходятся к поселению. По этим сухопутным каналам грызуны тащат из леса добытый березняк и осинник. А в половодье могут и по воде.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Ещё одну интересную видим постройку, так называемые каналы. Вот он канал в торфянике прорыт. И он соединяет это озеро с соседним водоемом. Наполняется он водой весной только во время половодья. И звери они неохотно таскают веточный корм по суше, а просто сплавляют его сюда по каналу".Бобра зубы кормят. Его самая любимая еда - осина. Ниже по рейтингу береза, ива, ольха и вяз. Запасливый зверь стаскивает веточный корм в водоем и укрепляет его на дне.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Мы сейчас с вами находимся во владениях бобров, речного бобра, тут живет целая семья, причем двое взрослых.Около семи особей.Бывают бобры заготавливают до 5 кубометров отборных веток. Дело в том, что они втыкают их в дно водоема, и вода, имея постоянную температуру подо льдом. Она сохраняет их свежими".Полухатка - часть бобриной инфраструктуры. Переходный тип жилища между двумя другими видами - норой и хаткой. Разница - в отсутствии потолка. Здесь его роль выполняет надстройка из ветвей. Веточный материал зверь скрепляет илом и грязью.А это жилая хатка. По нашему - "однушка": внутри большая комната до 2 метров шириной и полутора - высотой. Вход под водой. На эту постройку бобриная семья потратила около 2-х месяцев. Теперь хатка надежная, прочная и теплая.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Вообще он здорово приспособлен к водному образу жизни. Например, когда он ныряет, у него ушные раковины складываются и наружный слуховой проход замыкается. И у бобра есть такая особенность - он может грызть под водой, потому что губы складываются непосредственно за резцами. Если у нас рудимент остался в уголке глаза, то у бобра третье веко прекрасно развито. Т.е. когда зверь ныряет, третье веко закрывает глазное яблоко и человек получает возможность видеть все прекрасно под водой и даже грызть под водой".О прочности черепа позаботилась сама природа. Так как бобры не умеют валить деревья в желаемом направлении, стволы часто валятся им на голову.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Хвост бобра - это вообще уникальный орган. Во-первых, он покрыт ромбической чешуей.Внутри хвоста имеется хрящ. Осенью зверь запасает довольно такого тугоплавкого жира. Т.е. это своего рода резервуар для хранения запасных питательных веществ".В скандинавских странах: Швеции, Норвегии, Финляндии, - хвост используют в пищу. На вкус напоминает жирные сорта рыбы. С глубокой древности в европейском средневековье известна и бобровая струя.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Были такие лекарства. "Касторка". Помните Мальвина Буратино обещала накормить "Касторкой"? Это вот Кастореум. Латинское название бобра - "кастор фибер". Бобровую струю брали и использовали в медицине. Считалось, что она помогает от чумы, от сепсиса, улучшает зрение".Сейчас бобровая струя - неотъемлемая часть "звериной парфюмерии". Её добывают из парных желез внутренней секреции. Этот компонент придает духам особо пряный, "восточный" аромат. Запах для бобров - средство общения. На этом знании основана старинная русская охота на пахучие метки.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Кочку срезают допустим и приносят запах чужеродного бобра. И местный бобр как бы сразу идет разбираться с непрошеным гостем, которого он почуял по запаху. Ну охотник только должен сделать прицельный выстрел".В 20 годы прошлого столетия во время гражданской войны бобер во Владимирской области был полностью уничтожен. Ради мяса, шкуры и бобровой струи. Со временем животное реакклиматизировали. И успешно, благодаря отличной способности бобра к расселению. Теперь оно начнется весной. Бродячих одиночных особей можно будет встретить даже днем.- Т.е. есть те, кого просто выгнали?- Да, есть те, кого просто выгнали. Молодняк ещё один появился, семьи уже большие. И природа включает такие механизмы по расселению зверей.Кому пора, звери определят по запаху. "Переселенцам" придется обзавестись своей семьей и без топора построить новое жилище. Но почему бы и нет, когда в роду сплошные инженеры?Любовь Клюквина, Александр Чунаев. Вести-Владимир