Ковровчанин награждён Орденом Красной Звезды и медалью за Победу над Германией.

Подполковник авиации, лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны Григорий Белодед отметил 100-летний юбилей. Сейчас ветеран живёт в Коврове.Он служил в 423-ем истребительном полку. На счету офицера множество боевых вылетов. Ковровчанин награждён Орденом Красной Звезды и медалью за Победу над Германией.До сих пор прославленный ветеран принимает жителей города, которым рассказывает о боевой молодости, о войне, о Победе, о восстановлении страны.Редакция «33Live.Ru» поздравляет Григория Павловича с днем рождения. Желаем здоровья и благополучия.