За пять дней мероприятия Московской недели интерьера и дизайна посетили свыше 170 тысяч человек. Сумма заключенных контрактов достигла 5,6 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

За пять дней мероприятия Московской недели интерьера и дизайна посетили свыше 170 тысяч человек. Сумма заключенных контрактов достигла 5,6 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.Неделя интерьера и дизайна проходит с 1 по 6 ноября. Ключевыми площадками стали "Цифровое деловое пространство" на Покровке и павильоны №55 и 57 на ВДНХ.Мероприятие объединило дизайнеров, архитекторов, производителей мебели и отделочных материалов, а также экcпертов из России и дружественных стран. Это презентация возможностей отрасли и площадка для взаимодействия отечественного и международного бизнеса, отметила Сергунина."Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты. На данный момент заключены договоры на сумму 5,6 миллиарда рублей", – уточнила заммэра.В деловую программу недели интерьера и дизайна вошло более 100 событий. В них принимают участие около 270 спикеров из России, Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама и других стран.Представители креативных индустрий поддержали неделю интерьера и дизайна. По их мнению, мероприятие может дать новый импульс развитию отрасли. Подробнее – в "Дни.ру".