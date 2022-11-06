Она растет на задворках огорода. Ее забывают и поливать, и подкармливать. Но каждый год осенью она...

Она растет на задворках огорода. Ее забывают и поливать, и подкармливать. Но каждый год осенью она щедро одаривает своими плодами. Которые кстати, когда- то прославили Владимирскую землю на весь мир. Наш разговор о рябине Невежинской и не только.В Патриаршем "горит костер рябины красной". Красоту осеннего пейзажа трудно представить без этого исконно русского дерева. А между тем , говорит Валентина Блинова , рябина хоть и самая почитаемая, до сих пор недооцененная. Испокон веков ее считали охранным оберегом, использовали в лекарственных целях. А вот как садовую культуру начали воспринимать лишь в 19 веке.Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "Хороша рябина и у дома, и в саду. Красива и весной, когда цветет, и летом вся в резных зеленых листьях. И осенью с плодами, такими прекрасными по цвету и колориту. И многие не знают, что у нас очень много рябин . в мире где-то 80 сортов. А в нашей стране более 12 видов".Первые отечественные сорта рябины обыкновенной были выведены Иваном Мичуриным. Главной целью научной деятельности селекционера было создание морозоустойчивых и урожайных культур. И рябина не подвела. Ее гибриды с боярышником, мушмулой высоко оценили на международных выставках. Сорта Гранатная, Бурка, Титан, Рубиновая - гремели на весь мир. В Патриаршем сегодня есть еще один редкий сорт, который долгое время считался утерянным- Ликёрная.Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "Она красавица с необыкновенными свойствами. Огромные соцветия, сама невысокая. Ягоды крупные// Разламываете и видете, окраска бардовая , а внутри оранжевая мякоть с семенами".Валентина Васильевна говорит, ягоды такого цвета - только у Ликерной. Вкус у нее отменный - с небольшой терпкостью, сладкий со слабой горчинкой. Варенье из нее напоминает по вкусу вишневое. Может и не случайно , ведь Ликерная - результат опыления с черноплодной аронией - ее листочки не похожи на рябиновые .Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "Смотрите листья- не резные, цельные. На коротком черешке. И почки заострённые, неопушенные . А у обыкновенной рябины покрыты волосками. И ягоды- почти черные".Вот за эту "черноту" ягод и прозвали кустарник " черноплодной рябиной". Но настоящее название сорта - Арония Мичурина . Именно селекционеру она обязана своими уникальными съедобными качествами. Кустарник попал в Россию в 19 веке как декоративное растение, с мелкими невкусными плодами. Сегодня Арония восхищает своими крупными , сладкими , сочными гроздьями. ЕЕ ягоды- настоящая витаминная кладовая- и давление понизят и от инфекции защитят. Арония - лидер по содержанию йода , флавоноидов и аминокислот. В советские времена в результате клинических испытаний сока ягод "черноплодки" , доказали ее эффективность в лечении болезней сердца и атеросклероза. В аптеках на основе ягод появились даже противогипертонические таблетки. Сегодня арония у садоводов используется и в новом качестве- для создания зеленых заборов. А вырастить и рябину , и черноплодку совсем несложно. Главное, чтобы это был солнечный участок.Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "Неприхотлива. Растет на любых почвах, трудно ей только на болотистых и засоленных. На суглинистых- самое то!"Урожай рябины в Патриаршем долго на ветках не задерживается. Птицы такое лакомство не пропустят . Причем их не проведешь. Вот на этом дереве гроздьи висят, а на этих - ягод уже нет. Потому что они особенные - невежинские.Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "А на двух была Невеженская - выведенная во Владимирскомкрае... Её разновидности- сахарная, жёлтая, кубовая и алая".Невежинская - гордость Владимирской земли. Свое название, по одной из легенд , получила по деревне Невежино Юрьевского уезда Владимирской губернии. А вот появление этой особой формы обыкновенной рябины - "результат селекционного отбора среди народа"- говорит Валентина Блинова. В конце 19 веке купеческие настойки на основе невежинской рябины прославили Владимирскую губернию на весь мир. Патент на их производство получил Николай Шустов. А на выставке в Париже "Нежинская " Петра Смирнова даже получила Большую золотую медаль.Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "А Шустов с сыновьями заукпали в Невежино с огромных деревьев в 2 обхвата. увозили в Москву. Делали наливки- настойки."К сожалению, сейчас рябину редко кто использует в кулинарии. А ведь она незаменима по вкусовым и лечебным качествам.Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "Если сделать порошок из рябины, даже горькой, заварить его. То неповторимый вкус пикантный. Добавлять и в каши. Старинная заготовка из рябины делалась так- размазывали ягоды на доски и подсушивали. Потом соскабливали. Было самое первое варенье."Вспомнила Валентина Васильевна и про народные приметы. Говорят, если урожай рябины удался - предстоящая зима будет долгой и морозной. Это не совсем так - рябина ведь каждый год одаривает ягодами. А вот настоящий природный барометр - это вишня.Валентина Блинова методист " Станции юных натуралистов "Патриарший сад": "Листья яркие, шикарные - она предсказатель холодов . если упали все листья , возврата теплой погоды уже не ждите. вот настоящая метеостанция."Какой бы ни была зима, за ней обязательно придет весна. А значит время планировать посадки. Валентина Васильевна мечтает найти в российских питомниках все сорта владимирской Невежинской рябины, чтобы в новом году "прописать" их в Патриаршем саду.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин. Вести- Владимир.