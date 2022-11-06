Вы любите искусственные растения? Только сразу не говорите -нет. Потому что сегодня это новое...

Вы любите искусственные растения? Только сразу не говорите -нет. Потому что сегодня это новое веяние во флористике, к которому стоит приглядеться. Практически "вечная красота" таких композиций может радовать и, конечно, вдохновлять. Даже на собственное творчество. Как это произошло с Еленой Шестаковой."Уже все в деревьях, все в цветах, мне мало и мало. Не могу остановиться" - говорит про свое увлечение Елена. Год назад увидела в соцсетях мастер- класс по изготовлению искусственных деревьев и... захватило. Нашла единомышленников. Теперь каждое утро начинается с просмотра общего чата. Чужие идеи вдохновляют еще сильнееЕлена Шестакова флорист- любитель: "Красивые работы и мне хочется больше , больше...Еще, еще. Муж говорит, скоро у нас в доме одни палки будут и деревья. ПЧ у меня балкон весь забит палками..Приношу их с улицы..."Елена говорит. что отбросила все предубеждения насчет искусственных растений, как мертвых и безвкусных. Сегодня они - микротренд нашего времени. Чтобы убедиться, достаточно полистать глянцевые журналы: негативное отношение к искусственной флористике осталось в прошлом.Елена Шестакова флорист- любитель: "С детства не любила искусственные цветы...Была ассоциация с бабушкиными домами. У пожилых людей много искусственных цветов. 1. раньше качество цветов было- дешевый пластик и не зелень, а цветы. А зелень пластмассовая смотрится естественнее и сейчас такие материалы...придлижены к настоящим".Пластик эволюционировал. Даже не сразу сообразишь, что растение из него - творение рук человеческих. Глянцевые самшиты, фикусы из текстиля, бархатистая травка, латексные прожилки на листьях - визуально похожи на живые. Искусственные элементы на натуральном дереве - и бонсай выглядит как настоящий.Елена Шестакова флорист- любитель: "Мне нравится когда растения не загущены листвой , а есть воздух, что-то такое от японской философии,. Это выглядит более естественно, и на такие растения хочется бесконечно смотреть".Искусственные зелёные островки помогают зонировать пространство. Их можно разместить там, где о живых цветах не могло быть и речи: на кухонных рейлингах, в гардеробных, ванных комнатах.Елена Шестакова, флорист- любитель: "Она освежает пространство, украшает. Создает настроение. И в этом пространстве хочется жить. Я захожу- вижу цветочки и у меня поднимается настроение..становится хорошо".Конечно, Елена , полностью не отказалась от живых цветов. Но придать шарма небольшой квартире помогли именно их собратья из полимеров. Даже фурнитура для таких растений- как часть общего декора - и сделана своими руками.Елена Шестакова, флорист- любитель: "Вот этот горшочек сделан из гипса, из формы вылит. Вот этот из стаканчика из-под сметаны. Заливается гипс, вставляется стаканчик.. добавляем колер - получаются разводы".Эта корзиночка создана с помощью обычного пергамента. Бумажные косички просто приклеены к основе клеем ПВА. По такой же технологии легко сделать джутовое кашпо.Елена Шестакова, флорист- любитель: "Начинаем обкручивать, смазываем, произвольно, и прикладываем джут". Главное, плотно заворачивать и крепить нить. И вот таким будет результат. Декорировать наклеечкой. ярлычком ... ПВА при высыхании становится незаметным. А значит, итог порадует . Теперь в горшки закладываем специальную флористическую губку для искусственных цветов и можно собрать любую композицию.Елена Шестакова, флорист- любитель: "Всё просто, вот .. и добавим еще травки ... ну вот как-то так...Мне нравятся они как балконные варианты. Они такие летние. Веселые, солнечные...Сейчас очень модна вот такая осока, более скромные вшнешне цветочки..Они сейчас в тренде".Елена говорит, разве есть причина - отказаться от такого практичного и эффектного решения , как искусственная флористика. Этот оазис при любых обстоятельствах не погибнет и не завянет. Главное, отбросить все предрассудки и впустить искусственные цветы в свою жизнь. Они точно откроют новые возможности и помогут сохранить - "Лето в душе".Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. Вести- Владимир