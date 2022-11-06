С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176989 владимирцев.

Во Владимирской области 6 ноября выявлено 32 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 4 - в Ковровском, 2 - в Петушинском, 1 - в Кольчугинском, 2 - в Александровском, 1 - в Юрьев-Польском, 2 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 1 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Киржачском, 2 - в Камешковском, 1 - в Меленковском и 2 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176989 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49160 заболевших во Владимире, 20892 - в Ковровском районе и 19147 - в округе Муром.