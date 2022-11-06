Точные цифры приводит Владимирстат.

Во Владимирской области к Дню мужчин подсчитали количество представителей мужчкого пола старше 16 лет. Точные цифры приводит Владимирстат.На 1 января 2022 года в регионе проживало 112 464 подростков моложе трудоспособного возраста, 390 497 владимирцев трудоспособного возраста и 99 863 пенсионеров. Всего - 602 824 человека (465 320 живут в городе, 137 504 - в деревнях и сёлах).Порядка 280 тысяч человек женаты, ещё 35 тысяч - разведены, 96 тысяч - пока являются заядлыми холостяками, 22 034 - вдовцы.