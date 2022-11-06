По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 32 новых случая...

По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 32 новых случая заражения COVID-19:9 сл. в г.Владимире,3 сл. в Муромском,4 сл. в Ковровском,2 сл. в Петушинском,1 сл. в Кольчугинском,2 сл. в Александровском,1 сл. в Юрьев-Польском,2 сл. в Гусь-Хрустальном,1 сл. в Судогодском,1 сл. в г. Радужный,1 сл. в Киржачском,2 сл. в Камешковском,1 сл. в Меленковском,2 сл. в Суздальском.