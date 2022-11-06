По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 32 новых случая...
По данным Роспотребнадзора за последние сутки во Владимирской области обнаружено 32 новых случая заражения COVID-19:
9 сл. в г.Владимире,
3 сл. в Муромском,
4 сл. в Ковровском,
2 сл. в Петушинском,
1 сл. в Кольчугинском,
2 сл. в Александровском,
1 сл. в Юрьев-Польском,
2 сл. в Гусь-Хрустальном,
1 сл. в Судогодском,
1 сл. в г. Радужный,
1 сл. в Киржачском,
2 сл. в Камешковском,
1 сл. в Меленковском,
2 сл. в Суздальском.