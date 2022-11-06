Если вашу квартиру затопили соседи, вы можете получить компенсацию. Что для этого нужно сделать, рассказала адвокат Валерия Леонова.

Если вашу квартиру затопили соседи, вы можете получить компенсацию. Что для этого нужно сделать, рассказала адвокат Валерия Леонова.Когда затопили соседи, важно установить причину произошедшего, а также виновного. Хозяин пострадавшей квартиры должен оценить нанесенный ущерб, чтобы рассчитывать на компенсацию. Адвокат Валерия Леонова напомнила, что, согласно действующему российскому законодательству, причиненный имуществу вред подлежит возмещению в полном объеме. Компенсацию выплачивает тот, кто нанес ущерб.По словам юриста, если ситуация сложная, на помощь хозяевам квартир может прийти строительная экспертиза и независимая оценка. В этом случае не обязательно доводить дело до суда. Вопрос можно решить в досудебном порядке, отметила Леонова. Конечно, в крайнем случае владелец пострадавшей квартиры может подать иск, потребовав компенсацию материального ущерба.Кстати, когда затопили соседи, в первую очередь нужно обесточить квартиру (даже если вода находится далеко от проводки). Также необходимо убрать самые ценные вещи с опасного места. А еще не забудьте зафиксировать последствия затопления. Снимая видео, сопровождайте его комментариями. Гарантией возмещения материального ущерба также станет акт о затоплении.