Ранее маршрут находился под управлением ИП Михайлова, который вышел с рынка в марте.

Мэрия города Владимира выставила на торги автобусный маршрут №1С, который в настоящее время обслуживает компания «Владимирпассажиртранс». Нового перевозчика планируют выбрать до 20 ноября. Ранее маршрут находился под управлением ИП Михайлова, который вышел с рынка в марте.Автобусы №1С курсируют от улицы Элеваторной до Сельца всего 15 раз в сутки. С 15 октября мэрия вводит новое расписание, разделив его на летнее и зимнее. Также планируется обновление подвижного состава: новые автобусы должны вмещать не менее 90 пассажиров и быть оборудованы видеонаблюдением и системой ГЛОНАСС. Контракт с будущим перевозчиком будет заключен на три года.