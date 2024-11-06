Во владимирском лицее №14 открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Илье...

Во владимирском лицее №14 открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Илье СатаринуВыпускнику, участнику специальной военной операции, геройски погибшему при выполнении боевой задачи под Артёмовском. Каким он парнем был, узнала Арина Бельчицкая."Он из тех, кто на миг не забудет присягу, он из тех, кто спокойно прикроет собой" - так описывает Илью Сатарина его бывший классный руководитель. Парень был с характером, с большой внутренней силой. Человеком чести, готовым прийти на помощь в трудную минуту.Светлана Скрипченко, классный руководитель Ильи Сатарина, учитель географии:- Он такой открытый, добрый. Мы его дали в гости летом. В апреле он погиб. Очень жаль, что ему навечно осталось 26 лет. Наша школа им гордится и он для нас герой.Сын был обыкновенным мальчишкой, к военному делу не сильно тянулся, вспоминает мама Татьяна Сатарина. Тем не менее, его выбор пал на профессию военнослужащего. Илья никогда не жаловался на трудности, во время учёбы в училище стал старшиной роты. После окончания, по распределению уехал в Кострому. На СВО ушел не сразу, считал себя не достойным этой миссии. О подвигах сына мама узнавала из прессы, а известие о гибели пришло от сослуживцев.Татьяна Сатарина, мама Ильи Сатарина:- Плачу, как сказать, не хватает мне его. Это моя жизнь. В то время радуюсь, что сын все таки достоин, что его память, пока мы помним - он живет.В рамках реализации проекта "Помним! Чтим! Гордимся!" регионального отделения организации семей погибших защитников Отечества в родной школе героя установили мемориальную доску. В торжественной обстановке прошла церемония открытия, на которой собрались родственники, одноклассники, учителя и сослуживцы Ильи.Наталья Адамович, председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества:- Вот эта мемориальная доска - это лишь частица малой памяти о Сатарине Илье. И я думаю, что в вашем лицее будут помнить этого выпускника, будут проводиться мероприятия патриотической направленности.Старший лейтенант гвардии родом из Владимира. В 20-ом году направили в 1065-ый гвардейский артиллерийский полк на должность командира взвода. Во время СВО Илья руководил разведывательной ротой 331-го гвардейского полка.За свои заслуги был награжден двумя орденами "Мужества", медалями за отвагу", "За боевые отличия", а также посмертной медалью "За заслуги перед Отечеством" 4 степени с мечами.Арина Бельчицкая, Александр Чунаев "Вести-Владимир"