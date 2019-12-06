У 17,7 тысяч были выявлены заболевания

К началу декабря 191 тысяча жителей Владимирской области прошли диспансеризацию, в ходе которой впервые было выявлено 17,7 тысяч заболеваний, сообщает Департамент здравоохранения Владимирской области.Среди 17,7 тысяч заболеваний, большинство – болезни системы кровообращения, органов дыхания, мочеполовой системы, органов пищеварения и сахарный диабет. У 20 обследуемых обнаружили злокачественные новообразования. Из 191 тысячи пациентов, более 31 тысячи прошли второй этап диспансеризации и получили результаты углублённого обследования.Регулярный медицинским осмотр проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства за счёт фонда обязательного медицинского страхования. При себе необходимо иметь лишь паспорт и полис ОМС. Диспансеризация проводится раз в 3 года, но жители Владимирской области старше 39 лет могут проходить ей и раз в год.