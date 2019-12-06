Русский – он везде русский. Хоккеист Александр Овечкин достал паяльник прямо посреди матча, чем очень озадачил американцев.

Русский – он везде русский. Хоккеист Александр Овечкин достал паяльник прямо посреди матча, чем очень озадачил американцев.На опубликованных кадрах видно, что российский спортсмен с помощью паяльной лампы чинит свою аммуницию, которая пришла в негодность во время игры, однако зарубежные пользователи пришли в недоумение. Что же может делать россиянин с паяльником?Один из комментаторов предположил, что скорее всего, Овечкин просто припаивает ремень прямо к шлему. Пользователь подчеркнул, что в России "все так делают".stay hot babes ��— Washington ☃️ Capitals (@Capitals)