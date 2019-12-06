Русский – он везде русский. Хоккеист Александр Овечкин достал паяльник прямо посреди матча, чем очень озадачил американцев.
Русский – он везде русский. Хоккеист Александр Овечкин достал паяльник прямо посреди матча, чем очень озадачил американцев.
На опубликованных кадрах видно, что российский спортсмен с помощью паяльной лампы чинит свою аммуницию, которая пришла в негодность во время игры, однако зарубежные пользователи пришли в недоумение. Что же может делать россиянин с паяльником?
Один из комментаторов предположил, что скорее всего, Овечкин просто припаивает ремень прямо к шлему. Пользователь подчеркнул, что в России "все так делают".
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— Washington ☃️ Capitals (@Capitals)