Ситуацию с новыми лицами в санкционных списках прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что в очередной раз Вашингтон выдвинул не только беспочвенные, но и бездоказательные обвинения. И такая практика уже стала нормой для Соединенных Штатов.

Ситуацию с новыми лицами в санкционных списках прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что в очередной раз Вашингтон выдвинул не только беспочвенные, но и бездоказательные обвинения. И такая практика уже стала нормой для Соединенных Штатов. Россия же при этом продолжает призывать к диалогу, отмечает телеканал "Россия 24"."Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника". Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений", — заявил Анатолий Антонов.