В Германии вновь обсуждают состояние здоровья Ангелы Меркель. И все из-за того, что канцлер решила прослушать гимн Казахстана сидя. Во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, проходившей с воинскими почестями, для Меркель и ее гостя на улицу вынесли два стула. При первых звуках гимна своей страны Токаев встал. Меркель же осталась сидеть.

В Германии вновь обсуждают состояние здоровья Ангелы Меркель. И все из-за того, что канцлер решила прослушать гимн Казахстана сидя. Во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, проходившей с воинскими почестями, для Меркель и ее гостя на улицу вынесли два стула. При первых звуках гимна своей страны Токаев встал. Меркель же осталась сидеть, сообщает телеканал "Россия 24".Состояние здоровья канцлера находится в центре внимания с лета, когда Меркель пережила несколько приступов сильной дрожи на глазах у публики, в том числе и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Теперь же канцлер еще и слушает гимны, сидя, вопреки протоколу, что в истории Германии происходит впервые. Аналогичные ситуации уже происходили во время ее ноябрьского визита в Индию и Китай.