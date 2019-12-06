Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил список международных арбитров на 2020 год. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в список вошли 39 российских судей.

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил список международных арбитров на 2020 год. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в список вошли 39 российских судей.Обслуживать встречи официальных международных соревнований в 2020-м году смогут девять россиян: Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев.Также в список вошли десять ассистентов судей: Антон Аверьянов, Егор Болховитин, Алексей Воронцов, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев.В список международных арбитров включены четыре судьи-женщины (Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева, Анастасия Пустовойтова) и шесть ассистентов судей-женщин (Сабина Валиева, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Юлия Петрова, Екатерина Чернова).