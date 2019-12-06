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<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2019-biatlon-kuklina-stala-pyatoj-v-individualnoj-gonke-na-etape-kubka-mira-v-shvecii.html" target="_blank">Биатлон. Куклина стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции</a> - В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась индивидуальная гонка на 15 километров у женщин. Первенствовала француженка Жюстин Бреза, преодолевшая дистанцию с двумя промахами за 42 минуты 35,1 секунды.