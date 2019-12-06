Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского журнала TIME. Под его снимком написано, что он - человек посередине, оказавшийся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку американского журнала TIME. Под его снимком написано, что он — "человек посередине", оказавшийся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.На странице TIME в Facebook сообщается, что Зеленский появится на "международной обложке" журнала, который выйдет 16 декабря 2019 года. Статья, посвященная ему, называется "Как президент Украины справляется со своей ролью в крупнейшей политической драме мира".Журналист, который брал интервью у украинского главы, отметил, что в последний раз видел его восемь месяцев назад. За это время Зеленский изменился — "постарел", "был уставшим", "уловил напряжение политической жизни" (имеется в виду цинизм).В статье отмечается, что американские демократы считают ныне действующего украинского президента жертвой превышения полномочий Трампа, а республиканцы — ключевым свидетелем его невиновности.Стоит отметить, что в истории это первый случай, когда на обложку журнала TIME попадает президент Украины.В апреле 2019 года на обложке журнала Time появился человек, похожий на Владимира Путина. На иллюстрации стоял мужчина, опирающийся на Землю с расставленными указателями.