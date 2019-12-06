В матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на паркете домашней арены обыграл в овертайме литовский Жальгирис со счетом 85:82 (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13).

В матче 12-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на паркете домашней арены обыграл в овертайме литовский "Жальгирис" со счетом 85:82 (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13).У победителей встречи самыми результативными стали Майк Джеймс (19 очков) Янис Стрелниекс (18), Рон Бейкер (13), Джоэль Боломбой (12) и Дэниел Хэккетт (11), а у гостей больше всех набрали Томас Уолкап и Лукас Лекавичюс – 19 и 15 очков соответственно.ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.В следующем матче турнира армейцы в четверг, 12 декабря, на выезде сыграют с "Маккаби Тель-Авив", а литовцы на следующий день примут испанскую "Валенсию".