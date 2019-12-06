В Сети появился новый тренд – губы дьявола. Попробовать модную косметическую процедуры решилась телеведущая Дана Борисова.

В Сети появился новый тренд – "губы дьявола". Попробовать модную косметическую процедуры решилась телеведущая Дана Борисова.Оказалось, все это было лишь частью плана светской дивы. Она изначально намеревалась разоблачить врача."Домой приехала в 4 утра, зато довольна съемкой. Новый тренд в косметологии #дьявольскиегубы. Провела собственное расследование, вывела на чистую воду косметолога-маньяка. Короче, я настоящий детектив, смотрите в понедельник "Пусть говорят"", – написала звезда на своей странице в социальной сети Инстаграм.Борисова отметила, что впервые оделась во все черное. Но это потому, что тема оказалась слишком шокирующей.Отметим, "губы дьявола" имеют временный эффект. Спустя несколько месяцев необычные губы должны вернуться в первозданный вид. Это случится, если мастер введет хорошую гиалуроновую кислоту и если это татуаж. Тогда эта кислота выведется из организма.6 Дек 2019 в 1:00 PSTТакие волнистые губы придумал косметолог без медицинского образования Емельян Брауде. Персона скандальная, мужчина скрывает свой возраст и настоящее имя – Ян Силис. Прославился тем, что работает в полуподвальных помещениях и обучает людей косметологии по авторской методике.