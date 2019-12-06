12 декабря в Vegas City Hall 15-летие отметит коллектив Мураками. Попасть на концерт можно совершенно бесплатно с помощью Дни.ру.

12 декабря в Vegas City Hall 15-летие отметит коллектив "Мураками". Попасть на концерт можно совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру".В честь своего 15-летия коллектив сыграет все свои самые знаменитые хиты. За годы существования у группы вышло семь полноценных альбомов."Мураками" в переводе с японского – "серединная часть горы, которая вечно стремится вверх".Поклонников коллектива ожидает заряд юношеского максимализма, драйва и дерзости, облаченного в мелодичный поп-рок. Каждый сможет получить отличные эмоции на этом потрясающем музыкальном вечере.Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 6 Дек 2019 в 4:02 PSTБольше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее "Дни.ру" разыгрывали от марки "Черный Жемчуг".