Бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполонова спустя пару месяцев после развода сообщила радостную новость. Девушка выходит замуж за своего избранника.

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполонова спустя пару месяцев после развода сообщила радостную новость. Девушка выходит замуж за своего избранника.Ситуация с Мариной Банковой выглядит вполне себе трагикомичной. Наплевав на 16-летний брак с певцом, она ушла к баскетболисту сборной России. Любопытно, что и первая жена Григорьева-Аполонова также предпочла ему спортсмена. В свою очередь баскетболист, недолго думая, сделал предложение своей 34-летней любовнице. Между молодыми есть довольно существенная разница в возрасте – шесть лет – но похоже, юного романтика это нисколько не волнует.Своей радостью Банкова поделилась с подписчиками. Она опубликовала фото, на котором позирует со своим возлюбленным и демонстрирует в кадре палец с обручальным кольцом с бриллиантом. Пара выглядит весьма счастливой, и по всей видимости, с нетерпением ждет торжественного дня. Об этом же свидетельствует и подпись к снимку, сопровожденная множеством забавных смайликов: "Люблю тебя до луны и обратно".Поклонники же пришли в восторг от столь приятной новости. Многие поспешили высказать добрые пожелания молодой паре. Судя по всему, фолловеры бывшей жены рыжего "Иванушки" с нетерпением ждали, когда же наконец возлюбленные решатся узаконить свои отношения. Тем не менее, нашлись и те, кто вместо восторженных комментариев принялся оскорблять Григорьева-Аполонова. Впрочем, он никак не отреагировал на такую новость.5 Дек 2019 в 8:42 PST"Машка, ты супер. Апполонов зажрался . Ведет себя, как маленький мальчик. А вообще то давно уже взрослый мужик" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Самая красивая пара!!!😍🔥не потеряйте свой огонек в глазах на долгие годы, вы оба достойны быть счастливыми 🤩💍💑", "Ааааа!!!! Мариночка!!!!! Как же это здорово и как это круто найти своего любимого человека и быть счастливой и самой самой!!! Ты заслужила много счастья, Взаимной любви! Самое главное, что сыновья твои опора и надежда, а твой супруг будущий пусть оберегает от всего, любит и носит на руках! Самое главное любите друг друга не смотря ни на что!!!! Счастья Вам и Вашей семье!!!! Спасибо Мариночка маме твоей, что ты есть в жизни!", – высказались подписчики Банковой.