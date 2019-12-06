Каждый чего-то боится, т.к. страх – естественное проявление инстинкта самосохранения. Правда, маленькая дочь Ксении Бородиной удивила общественность своими опасениями. Девочка поделилась с мамой самым большим страхом в жизни.

Каждый чего-то боится, т.к. страх – естественное проявление инстинкта самосохранения. Правда, маленькая дочь Ксении Бородиной удивила общественность своими опасениями. Девочка поделилась с мамой самым большим страхом в жизни.Юной прелестнице уже совсем скоро исполнится четыре годика. Впрочем, несмотря на свой возраст, малышка нередко задумывается о серьезных вещах, которые ее коснутся, когда она станет старше. Так девочка рассказала, что боится стать беременной и мечтает всегда оставаться маленькой.Забавными видео с признанием дочери Ксения поделилась с поклонниками. В кадре малютка бегает вокруг роскошно обставленной ванной, попутно рассуждая на тему того, что совершенно не хочет становиться взрослой. Бородина, конечно, могла бы соврать ребенку, однако она честно сказала Теоне, что оставаться ребенком на всю жизнь просто невозможно. Впрочем, основной мыслью, которую юная красотка пыталась донести маме, это то, что она не хочет быть беременной.Ксения со смехом заверила маленькую дочку, что беременность в ближайшее время ей не грозит. Она выразила надежду, что Теона сначала вырастет, получит образование, может быть, устроится на хорошую работу, встретит прекрасного мужчину и тогда, вероятно, захочет подарить ему ребенка, однако девочка была непримирима. Она вновь и вновь повторяла, что ей совсем не хочется стать мамой.Тогда Ксении пришлось пойти на хитрость. Она пообещала своей дочке, что в ближайшие 20 лет она точно не будет беременной. Впрочем, не отметить того, что сам факт зачатия и вынашивания плода прекрасен, Бородина не смогла. Тем не менее, она попросила малютку не думать о собственном ребенке, пока та не вырастет.