Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.Известно, что дорогу переходила бабушка с внуками. В этот момент на нерегулируемый пешеходный переход выскочил легковая машина. От полученных травм пятилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. Женщина и второй ребенок находятся в реанимации.После случившегося водитель не покинул место аварии, сообщает телеканал "Россия 24". Его задержали и сейчас допрашивают сотрудники полиции.