Госдума одобрила увеличение страховых выплат по некоторым вкладам до 10 миллионов рублей. Соответствующий законопроект приняли сегодня в первом чтении. Сейчас размер страхового возмещения не превышает 1 400 000 рублей. Что еще обсуждали сегодня на Охотном ряду?

Госдума одобрила увеличение страховых выплат по некоторым вкладам до 10 миллионов рублей. Соответствующий законопроект приняли сегодня в первом чтении. Сейчас размер страхового возмещения не превышает 1 400 000 рублей. Что еще обсуждали сегодня на Охотном ряду?Спасти средства граждан со счетов лопнувших банков. К действующему закону о страховании вкладов сегодня в первом чтении одобрили две новых нормы. Взять под защиту некоторые НКО и увеличить страховые выплаты по отдельным вкладам.Сегодня гарантированная сумма страховых выплат не превышает одного миллиона четырехсот тысяч рублей для физических лиц. Но всё чаще, по мнению авторов инициативы, в защите стали нуждаться и некоммерческие организации социальной направленности. Возможность спасти средства у них появится впервые.По данным регистрирующих органов сегодня в стране 175 тысяч таких организаций, на счетах которых около полутора триллионов рублей. Однако, по оценкам агентства по страхованию вкладов, риски находятся на уровне 24 миллиардов. И это в самом худшем случае, если все кредитные организации лишатся лицензии, что в принципе невозможно."Кто получил наследство, продал недвижимость, получил грант и на их счетах, вопреки их воле оказываются большие суммы, которые в случае, если у банка отзывается лицензия, пропадают. Вот для этой узкой группы будет введена новая страховая сумма в размере 10 миллионов", — пояснил депутат Госдумы Алексей Куринный.А это уже второй пункт предложения. Правда здесь представлен практически индивидуальный подход. Прежде всего, под защитой окажутся те, чьи средства лишь по определенным критериям окажутся на счетах банков, лишенных лицензии.В том, что инициатива важная и нужная, парламентарии не сомневаются, но надеются, что к следующему чтению авторы законопроекта внесут поправки, которые сегодня озвучили депутаты. В том числе уточнить перечень форм НКО и ситуаций, при которых физлица смогут возместить утраченное.