Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов лидируют после короткой программы у юниорских пар в финале Гран-при. За свой прокат дуэт из России получил 68,80 баллов.

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов лидируют после короткой программы у юниорских пар в финале Гран-при. За свой прокат дуэт из России получил 68,80 баллов.Вторыми стали россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64 балла), их соотечественники Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (64,90) замкнули тройку. Пары Алина Пепелева/Роман Плешков (64,64) и Юлия Артемьева/Михаил Назырычев стали четвертыми и пятыми соответственно.В одиночном катании у юношей после короткой программы первое место занимает россиянин Андрей Мозалев, за свой прокат 16-летний спортсмен получил 82.45 балла. Россиянин Данил Самсонов (77,75) стал вторым, японец Шун Сато (77,25) – третьим.У девушек короткую программу выиграла американка Алиса Лью (71,19), второй стала 13-летняя россиянка Дарья Усачева (70,15), ее соотечественница Ксения Синицына (69,40) замкнула тройку лидеров.Напомним, свои произвольные программы юниоры покажу в пятницу, 6 декабря.