Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался по поводу возможных санкций в отношении российских спортсменов, которые могут быть приняты на заседании исполкома Всероссийского антидопингового агентства, назначенном на 9 декабря.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался по поводу возможных санкций в отношении российских спортсменов, которые могут быть приняты на заседании исполкома Всероссийского антидопингового агентства, назначенном на 9 декабря."В Олимпийской хартии говорится о принятии антидопингового кодекса, поэтому, если решение будет принято в соответствии с антидопинговым кодексом, оно станет обязательным для МОК", – приводит слова Баха ТАСС.Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA примет решение в отношении статуса РУСАДА и дальнейшей судьбы российского спорта в связи с выявленными манипуляциями в базе московской антидопинговой лаборатории.