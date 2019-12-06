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<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2019-gogen-solncev-o-sostoyanii-zheny-starushki-prodazhnyx-medrabotnikax-i-neminuemoj-smerti-.html" target="_blank">Гоген Солнцев: о состоянии жены-старушки, продажных медработниках и неминуемой смерти </a> - Артист Гоген Солнцев всеми силами поддерживает больную супругу-пенсионерку. В беседе с корреспондентом Дни.ру он рассказал, с какими сложностями им пришлось столкнуться – корыстные медработники, осложнения во время лечения, сексуальное воздержание. Кроме того, он признался, что сам нуждается в срочной помощи врачей.