Международный центр компетенций на базе Санкт-Петербургского горного университета и Технический университет Леобена подписали договор о сотрудничестве. Это даст возможность российским студентам проходить обучение и практику в Австрии, а затем продолжить научную карьеру в местных университетах.

Международный центр компетенций на базе Санкт-Петербургского горного университета и Технический университет Леобена подписали договор о сотрудничестве. Это даст возможность российским студентам проходить обучение и практику в Австрии, а затем продолжить научную карьеру в местных университетах.Российские знания и австрийские технологии. Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и Технический университет Леобена подписали договор о сотрудничестве на всех уровнях.Совместная исследовательская деятельность, обмен студентами в рамках летних практик и развитие минерально-сырьевого сектора экономики – основные задачи для обеих стран."Россия – страна, имеющая огромный сырьевой потенциал. Мы делаем все, чтобы повысить эффективность работы с недрами. А Австрия – это страна, которая развивается за счет другой экономики, за счет высоких технологий. Нам необходимо определить, что такое пороговые требования в образовании, при которых выпускник может называться горным инженером", – сказал Владимир Литвиненко, председатель совета управляющих Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, ректор Санкт-Петербургского горного университета.Российские специалисты не раз подчеркивали: потребление энергии в мире непрерывно растет, а, значит, к добываемым ресурсам нужно относиться более бережно. Это требует совершенно нового подхода к обучению кадров. Подготовка компетентных специалистов, которые будут отвечать всем требованиям отрасли, – как раз одна из основных задач центра компетенций. Его создали при поддержке ЮНЕСКО на базе Санкт-Петербургского горного университета в 2018 году. Теперь к команде центра присоединятся и австрийские ученые."Мы рады сотрудничать с университетом в Санкт-Петербурге. Я считаю, что это сотрудничество будет эффективно для партнерства и работы над технологиями. Университет в Леобене и Горный университет в Петербурге – это идеальные партнеры. Эта работа позволит раскрыть потенциал обеих сторон", – уверен ректор Технического университета Леобена Вильфрид Айхельседер.Но австрийский вуз — не первый присоединившийся к центру компетенций. Флагманом партнерства стала Югра. Регион занимается профессиональными стандартами нефтегазовой отрасли и инновациями на предприятиях. Летом подобное соглашение о сотрудничестве было подписано с Белорусским национальным техническим университетом и холдингом "БелАЗ". В Санкт-Петербурге автоконцерн создаст научную площадку в области автомобилестроения.Крупнейший финский вуз, Лаппеенрантский Технологический университет, внесет вклад в развитие экологии. А сам центр может проводить аттестацию инженеров для получения ими сертификатов Британского технического совета.Леобен же станет координационным центром по работе со всеми учебными заведениями Австрии. Первой совместной акцией российского и австрийского университетов станет подготовка аспирантов по программе двойного диплома. Кроме магистерских программ, обучаться в университете Леобена российские студенты смогут и в аспирантуре. После защиты диссертации у них будет возможность продолжить научную деятельность в Австрии.