Прямо с понедельника мы попадем в лапы фантазера Нептуна. Остро захочется какой-то неимоверной романтики, заботы и внимания. Мы погрузимся в приятные иллюзии и воспоминания. Захочется любить, таять в объятиях, отдавать себя без остатка. Для кого-то романтические мысли так и останутся иллюзией, но энергии в воздухе сильнее нас.

Прямо с понедельника мы попадем влапы фантазера Нептуна. Остро захочется какой-то неимоверной романтики, заботыи внимания. Мы погрузимся в приятные иллюзии и воспоминания. Захочется любить,таять в объятиях, отдавать себя без остатка. Для кого-торомантические мысли так и останутся иллюзией, но энергии в воздухе сильнее нас."Следующее важно событие недели -это Полнолуние, которое мы встретим в четверг в 08:13 по московскому времени. Дваинтеллектуальных знака Стрелец и Близнецы войдут в противоречие, и обострятнаши потребности и аппетиты в области получения информации, знаний, общения,договоренностей, постановки и реализации своих целей, профессионализма. Выдавно планировали выучить английский, получить второе высшее образование, эмигрироватьв другую страну или попросить шефа о повышении? Это Полнолуние обязательносподвигнет вас на решительные действия, которые помогут осуществить ваши самыенереальные желания. Мечтайте и будете услышаны", – говорит .ОвенНа наступающей неделе подуетнастоящий ветер перемен. Вам нужно научиться отпускать все ненужное из своейжизни, даже если этот процесс сейчас принесет вам мало радости, а возможно дажепройдет достаточно болезненно, но зато вы получите то, чего вам не хватаетпоследнее время – свободное пространство для движения вперед.В деловой сфере или на работе,вы, скорее всего, достигли такого профессионального уровня, который не дает вамдальше расти в этой компании или в этой сфере. И поэтому сейчас необходимонаметить план своего дальнейшего развития.Вниманию семейных Овнов! Сейчасвелика вероятность ссор и скандалов, которые могут привести к полному разрывуотношений, и вы, и ваш партнер не готовы идти на компромиссы. Вы припоминаетедруг другу старые обиды и предъявляете новые претензии, что никак не можетпомочь в урегулировании конфликта. По этой причине, если вы не готовы кразлуке, то постарайтесь держать себя в руках. Одиноким Овнам звездырекомендуют пересмотреть перечень требований к будущему партнеру – возможно, вынемного завысили планку.Выходные вам необходимо посвятитьотдыху, особенно в психологическом плане, ведь неделя выдастся довольнострессовой.ТелецВам важно не упустить свой шанс ивовремя распознать открывающиеся возможности. Вспомните на досуге, какая сфераманит вас уже давно. Эта неделя подарит тот самый счастливый случай, которым выдолжны правильно воспользоваться. Хватайте удачу за хвост и уже не выпускайте.Сейчас не время для долгих раздумий, которые вы очень любите. Сразу начинайтеактивно действовать и тогда все получится. Это отличный период для резкой сменыдеятельности и обретения своего призвания.За личную сферу на этой неделеТельцам переживать не придется. Семейные пары обретут покой и идиллию, аодинокие Тельцы получат реальный шанс изменить свою судьбу и встретить своювторую половинку. Выходные лучше провести активно, смело назначайте свидания,вылазки на природу и встречи с друзьями.Близнецы"Фигаро тут, Фигаро там" – вотваш девиз на предстоящие семь дней, приготовьтесь к суетливой неделе. И дома, ина работе на вас свалится ворох забот. Но звезды обещают, что вы справитесь. Главное,не тратьте нервов больше, чем того требует ситуация. Сейчас будет сложнорасставить приоритеты, вам придется решать несколько задач одновременно.Смиритесь и трудитесь не покладая рук.Аналогичная ситуация можетсложиться у Близнецов и на личном фронте. Будет сложно определиться и выбратького-то из тех, кто претендует на то, чтобы составить вам пару. Если же вы ужев отношениях, то может возникнуть ощущение, будто вы не знаете, чего хотите отпартнера. Наберитесь терпения, такая неопределенность не продлится большенедели. Здоровье не внушает опасений. Круговорот дел отгонит сонливую апатию,вы будете бодры и полны сил. К выходным заряд энергии поубавится, поэтомупроведите пару дней бездельничая.РакВам предстоит на редкостьгармоничная и спокойная неделя, причин для беспокойства не будет. Присущая вамэмоциональность, желание проявить заботу об окружающих усилится. Потянет наразговоры по душам или многочасовую болтовню по телефону с подругой. В работенаилучших результатов вы достигнете благодаря воображению и фантазии, но нехолодному расчету. Зато во время переговоров сможете проявить чудеса дипломатиии решить любые проблемные вопросы в свою пользу.Личную жизнь наполнят нежность,взаимопонимание, доверие. Ракам, свободным в данный момент, недолго осталосьгулять в одиночестве. Ваша вторая половинка на подходе. Отношения, завязавшиесяв этот период, обещают быть чувственными и серьезными. Выходные лучше всегопровести активно. Не засиживайтесь дома, сейчас не время для уединения.ЛевВы можете поддаться необъяснимымвнутренним страхам и переживаниям, источник которых предстоит обнаружить в себесамостоятельно. И чем скорее, тем лучше. Тревожность не даст развиваться впрофессиональной сфере в этот период. Вы рискуете провалить выполнениепорученной вам задачи из-за концентрации на внутреннем тревожном состоянии, ане на работе. В отношениях с близкими людьми вас может преследовать чувствовины. Вряд ли это добавит комфорта обеим сторонам. Найдите возможность какое-товремя побыть наедине с собой, разберитесь в причинах беспокойства. Еслисамостоятельная работа вам не под силу, обратитесь за помощью к мудромунаставнику или профессиональному психологу. Помните, кризисы необходимы нам длявнутреннего роста, за ними всегда следуют перемены к лучшему.ДеваНа этой неделе предстоит пройтипроверку на прочность. Некоторые ситуации коварно предложат вам компромисс сосвоей совестью. А вот поддадитесь вы искушениям или нет, зависит только от вас.На работе действуйте исключительно в рамках закона. Проявите осторожность призаключении сделок, подписании важных документов. Перепроверьте все нюансы, наэтой неделе легко стать жертвой обмана со стороны партнеров.В личной жизни вы можете попастьв зависимость от решений и поведения своего партнера. Вас может обуятьфанатичное желание обладать им. Возможно, вашими чувствами умело манипулируют.Не попадайтесь на крючок, сохраняйте достоинство и не позволяйте действовать вущерб вашим интересам. Напряжение может сказаться на самочувствии, поэтому навыходных рекомендуется отдохнуть. Не берите работу на дом, лучше проведитевремя с друзьями.ВесыЭто неделя подарит счастливыйслучай. Встречайте позитивные перемены, даже если вы их совсем не ждали. Повышениев должности, полезные знакомства с влиятельными людьми, новые возможности или работа,о которой давно мечтали – выбирайте!Одиноким Весам эта неделяпринесет кармическую встречу с идеальным партнером и сценарий развития этихотношений будет наилучшим из всех возможных. А вот семейным данный периодзапомнится внезапными переменами настроения. Перед близкими вы можете предстатьс неожиданной стороны. Например, вдруг измените своим принципам или совершитенехарактерный поступок. На выходных постарайтесь не переедать, сейчас легконабрать лишние килограммы.СкорпионВам предстоит довольно легкая испокойная неделя, которая подарит прекрасную возможность расслабиться ихорошенько отдохнуть. На работе добавьте креатива. Творческий подход поможет врешении поставленных задач. А если сейчас вы в поисках работы, обратитевнимание на предложения, где пригодится воображение и нестандартное мышление.На этой неделе завяжутся новыезнакомства. Возможно, вас пригласят на торжественные мероприятия или простодружеские посиделки. И, очень может быть, что за ближайшим углом ждут благоприятныеперемены в личной жизни. Скажем, встретите человека, который чем-то напомнитбывшего партнера, воспоминания о котором вы с нежностью храните где-то вукромном уголке души. Или же вам предложат руку, сердце и совместный быт! Вконце концов, сколько можно ходить по кино? Если же вы в браке, вам предстоитнастоящий медовый месяц с супругом, пусть даже и на уютной кухне.СтрелецЗвезды уготовили неделюумиротворения и гармонии, вам можно ни о чем не беспокоиться и устроить себепередышку. В профессиональной сфере неделя обещает успешное завершение дел ипроектов, удачные переговоры, заключение выгодных контрактов, предрекает премиюили повышение в должности. Звезды благоприятствуют различного рода финансовыминвестициям. Вложения принесут хорошую прибыль.Ищите свою любовь? Имеете всешансы обрести долгие серьезные отношения. Но не сидите дома, больше бывайте налюдях, не отказывайтесь от общения. Семейным Стрельцам неделя принесетвзаимопонимание и гармонию с супругом. Нет оснований переживать за здоровье. Выв прекрасной физической форме и полны бодрости, поэтому выходные проведитеактивно.КозерогПредставители этого знака почувствуютусталость от рутины и однообразия. Хотя, на самом деле, это стабильность. Да,все происходит не так быстро, как вам бы хотелось. Но запаситесь терпением.Обращайте внимание на мелочи, которые закладывают фундамент вашего будущего.Для достижения успеха в профессиональной сфере используйте нестандартныерешения и творческий подход, тогда рутинные задачи покажутся не таким уж искучными.Козерогам, состоящим вотношениях, следует прекратить попытки изменить своего партнера, ведь выполюбили его именно таким, какой он есть. Наверняка партнер далек от идеала, ноименно с этим человеком вас ожидает настоящая стабильность в отношениях.Одиноким Козерогам эта неделя, к сожалению, не обещает перспективных знакомстви встреч. Сфера здоровья на этой неделе опасений не внушает.ВодолейНеделя принесет успехи впрофессиональном плане, все ваши мысли будут заняты решением рабочих вопросов,а это говорит о том, что в этой сфере наступил период стабильности и закладываниянадежного фундамента для исполнения честолюбивых планов. Так что на этой неделевас ожидает карьерный взлет и подъем в делах, хоть и предстоит для этого немалопотрудиться. Несмотря на занятость, на отношения с вашими близкими это неповлияет, вы успеете и дома создать уют и гармонию, и ощутите в полной мерепонимание и поддержку со стороны вашего партнера. Приподнятое настроение ибодрое состояние духа принесут хорошее самочувствие, а если вы вдруг болели, тоэта неделя особенно благоприятна для выздоровления. Выходные после такой неделивсе-таки лучше провести более спокойно, чтобы привести свои мысли в порядок.РыбыНа этой неделе необходимодействовать решительно и смело, только так вы достигнете успеха в этот период.Стоит отбросить присущую вам сентиментальность в вопросах карьеры, сейчас времяпринимать жесткие решения, действовать с позиции силы, даже если для этого вампридется пойти кому-то наперекор. Звезды не сомневаются, что вам хватитмудрости и сил в этой ситуации, а также предрекают удачное ведение переговорови хорошие перспективы для карьерного роста.А вот в любовной сфере вам нестоит показывать, кто в доме хозяин. Помните, что вы не на поле боя, а вдомашней привычной обстановке, вот и действуйте соответствующе, будьте гибче,мягче, проявляйте нежность и заботу, тогда вам не придется отстаивать своипозиции. Также неделя может принести настоящие африканские страсти вотношениях, как с новыми знакомыми, так и в уже давно сложившейся паре. Вашейэнергии хватит на все на этой неделе, поэтому на выходных смело идите навстречи с друзьями, свидания, приглашайте к себе гостей и проявляйте любуюформу активности.