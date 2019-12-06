В увлекательном мероприятии приняли участие ученики 5-10 классов местных школ.

5 декабря в Киржаче в рамках кампании «Родительский патруль» состоялась КВН-игра на тему: «ПДД и безопасность на дорогах». Знание правил дорожного движения в юмористической форме продемонстрировали школьники 5-10 классов общеобразовательных учреждений.Представители команд умело презентовали серьезную тему в веселых зарисовках, показали свою находчивость, продемонстрировав на сцене веселые истории в конкурсе «Визитка» и в конкурсе коротких шуток.Самым зрелищным, конечно же, стало домашнее задание. Здесь были и зажигательные танцы, и поучительные песни, и монологи, например, инспектора ДПС, который «читал мысли» участников дорожного движения на расстоянии.Победителей игры определяло жюри, в состав которого вошли сотрудники отделения ГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району и педагоги школы. Основными критериями оценки стали знание правил дорожного движения участниками команд, соответствие выступления заявленной теме, увлекательность формы и способа подачи материала, оригинальность, а также сценический образ команды.Бронзовыми призерами по результатам игры стали сразу две команды: «ПДДшники» и «Киржачский патруль». Второе место заняла команда «Нарушители». Победителем игры и обладателем кубка стала команда «Зеленый свет».Сотрудники отделения ГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району вручили дипломы победителям и призерам.По мнению организаторов и участников игры, веселый формат подачи серьезной темы является хорошим инструментом в деле пропаганды правил безопасного поведения среди подростков и воспитания культурных участников дорожного движения.