В Омске решили выяснить - сколько свалок вокруг города. И раздали бомжам gps-трекеры. Вышло как-то не по-людски.

Из Омска сегодня пришли новости, которые сложно трактовать однозначно. В городе решили пометить людей без определенного места жительства. Для этого им выдали gps-трекеры. То есть, передатчики, которые через спутник следят за перемещением человека. При этом, что характерно, идея повесить на бездомных маячки принадлежит не какому-нибудь маргиналу, а вполне официальному лицу.Автор инициативы — омский депутат Дмитрий Петренко. Причем, об успехах своей затеи он отчитался публично — на недавнем заседании городского совета. Как сам рассказал, сначала нашел точки, популярные у местных бомжей — это места, где они сортируют мусор. А потом снабдил их нужным оборудованием.Весь этот эксперимент подается, как благое дело. Дескать, бездомные с датчиками — должны послужить во имя экологии. Однако, моральная сторона инициативы — вызывает вопросы.Место действия – официально закрытая свалка на окраине города Омска. Площадь – сорок гектаров. Туда-то и отправились депутат городского совета и местный эколог. Чтобы проверить реальную площадь и доказать общественности – свалка продолжает работать незаконно. К делу подошли со смекалкой."У каждой свалки есть своя, так скажем, паства. Из маргинальных людей. Объезжать на джипе свалку по полям или там ходить чистым – это привлекать к себе внимание. А эти ребята – ну ходят и ходят. На них у всех глаз замылен. Их никто не замечает", — поясняет Владимир Лифантьев, эколог.Мусорные кучи оказались такими огромными, что к исследованию пришлось подключить "местных". Людей без определенного места жительства. Трем добровольцам раздали смартфоны, с включенным gps-трекером, и попросили обойти свои владения."Они такие же люди, как и мы. Если я хочу поучаствовать в этом акте, тогда это можно. А если было сделано без должного объяснения – то, наверное, это неправильно. Если мы хотим помочь людям, лучше нам обратиться в приют. Нежели предлагать такую разовую работу", — считает Илья Кусков, директор благотворительной организации.Непосредственные участники этого экологического эксперимента вряд ли захотят общаться с прессой. Да и в гигантских лабиринтах из бытовых отходов города Омска отыскать их будет сложно. По словам активистов, "свалки" кормят десятки людей разного социального статуса. Чаще всего они ищут там металлолом."Можно ли было привлечь к выполнению задач по обходу свалки, то можно было. Их уведомили, дали задачу, выдали оборудование. Они обошли и сделали. Ведь люди согласились, а они могли не соглашаться", — отмечает Всеволод Мелёхин, юрист.И если у закона к такому эксперименту вопросов нет, то вот с точки зрения морали — не все чисто. И хоть организаторы рейда утверждают, все обитатели свалки были предупреждены и якобы дали своё согласие на участие. Какое вознаграждение получили – непонятно. Теперь эта тайна, покрытая мусором."Все эти морализаторы, которые говорят, что нельзя использовать бомжей, дословно говорят следующее – "бомжи это люди, которые не несут за себя ответственность. И поэтому нельзя их трогать". Я так не считаю. Человек, который выбрал этот образ жизни, как правило, выбирает его сознательно. Если он находится на свалке – он при деле, и он точно не юродивый, он знает, что делает", — уверен Владимир Лифантьев, эколог.У этой истории неприятный "запашок" и в прямом смысле. Местные экологи утверждают, свалки вокруг Омска – настоящая катастрофа для города. Официально они закрыты несколько лет назад, но свозить туда отходы, причем в огромных объемах продолжают и сегодня. И делают это в черте города сами коммунальщики. До ста грузовых машин в день.Резонансный эксперимент подтвердил опасения экологов. Закрытый по бумагам полигон продолжает разрастаться. А значит и количество его обитателей готовых подзаработать на сомнительных флешмобах тоже будет больше.