После возвращения Луки Пармитано на станцию в его костюме обнаружили около 10 миллилитров воды. Жидкость появилась на месте соединения системы охлаждения и вентиляции.

После возвращения Луки Пармитано на станцию в его костюме обнаружили около 10 миллилитров воды. Жидкость появилась на месте соединения системы охлаждения и вентиляции.По заявлению представителя НАСА, утечка произошла со стороны скафандра, причем на его других участках воды не обнаружили. Неисправный элемент вскоре должны заменить запасным, сообщает телеканал "Россия 24".Это уже второй случай с прорвавшимся скафандром американского производства. Меньше месяца назад после шести часов работы астронавта Эндрю Моргана в открытом космосе в его скафандре обнаружили небольшое количество воды.